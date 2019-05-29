Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке

Подразделения НВФ «ДНР» устроили зачистку в неподконтрольном Украине поселке Зуевка Донецкой области. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По словам очевидцев, инцидент произошел в 06:00:

«6 утра, пос. Зуевка. Приехало автобусов 8 с ребятами которые пошли по 3 человека по ВСЕМ домам с обыском И! Переписывали ВСЕ КОНТАКТЫ с телефона! Не выпускали на работу и вообще из и в поселок!!! Не предъявив при этом ни какой документ, ни постановления НИЧЕГО! Такие действия были уже в Иловайске в прошлом. Вот, только что покинули поселок… Знали поименно когда заходили Странно…».