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Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке
29.05.2019 16:20
Подразделения НВФ «ДНР» устроили зачистку в неподконтрольном Украине поселке Зуевка Донецкой области. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
По словам очевидцев, инцидент произошел в 06:00:
«6 утра, пос. Зуевка. Приехало автобусов 8 с ребятами которые пошли по 3 человека по ВСЕМ домам с обыском И! Переписывали ВСЕ КОНТАКТЫ с телефона! Не выпускали на работу и вообще из и в поселок!!! Не предъявив при этом ни какой документ, ни постановления НИЧЕГО! Такие действия были уже в Иловайске в прошлом. Вот, только что покинули поселок… Знали поименно когда заходили Странно…».
Официальной информации о произошедшем нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, ОРДЛО
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