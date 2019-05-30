Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери

30.05.2019 11:14

Личный состав военнослужащих Объединенных сил не понес потерь, несмотря на рост числа обстрелов со стороны гибридной армии Российской Федерации.

За прошедшие сутки, 29 мая, оккупанты РФ 19 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями калибров артиллерийских систем 152 и 122 мм, передает "Диалог.UA".

Враг также обстреливал украинских защитников из минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Удары боевиков "Л/ДНР" гремели в районах населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Чермалык, Марьинка, Новотроицкое, Новоселовка Вторая, Гнутово, Талаковка, Орехово, Золотое-4, Новогуганское и Станица Луганская.

По данным разведки Объединенных сил, трое оккупантов РФ были уничтожены в ходе контрударов, еще один – ранен.



Источник: www.dialog.ua