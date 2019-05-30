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«Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина
Одиозный пропагандист Кремля из Российской Федерации Захар Прилепин, который брал на Донбассе оружие в руки против украинских защитников, сделал резонансное заявление, которое стало причиной грандиозного скандала в Сети.
В частности, как пишет replyua.net, писатель заявил, что жители Донбасса сильно отличаются от россиян, и все они там являются просто «хохлами», о чем пишет replyua.net.
Прилепин озвучил такое свое заявление во время встречи с читателями на территории столицы страны-агрессора Российской Федерации Москвы. Видео его комментария было обнародовано в Интернете. Захар Прилепин, комментируя ситуацию на Донбассе, озвучил поразительное для сепаратистов признание о том, что жители востока Украины и Донецка очень сильно отличаются от россиян и являются «хохлами».
На такое заявление сами сторонники «русского мира» и российские пользователи отреагировали весьма эмоционально, заявляя, что они просто потрясены словами российского писателя Прилепина. Также террористы начали скандалить в социальных сетях по этому поводу.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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