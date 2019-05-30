Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени

30.05.2019 15:48

Переговоры в «нормандском формате» при участии Украины, Франции, Германии и России, на которых будет обсуждаться ситуация на Донбассе, возобновятся уже осенью. Как передает replyua.net, об этом в интервью Радио НВ заявила замглавы МИД по евроинтеграционных вопросах Елена Зеркаль.



«На сегодняшний день мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Безусловно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит достаточно много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Поэтому очевидно, что это будет не раньше осени, когда будет на самом деле сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать», - сказала она.



Отметим, что пару дней назад в Кремле выступили с заявлением о переговорах в «нормандском формате». Так, спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах встречи в нормандском формате на высшем уровне, сказал, что такой вариант рассматривается.