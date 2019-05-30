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Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен

30.05.2019 09:00
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Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен

Представители террористической «Луганской народной республики» заявили, что сапер Вооруженных сил Украины, который попал к ним в плен в среду, 29 мая в ходе жестокого боя под Попасной, умер. Как информирует replyua.net, о судьбе военнопленного бойца ООС рассказал сепаратисткий ресурс Inside Donetsk в телеграм-канале. 

Как известно, в среду между группой саперов 54-й ОМБр ВСУ и диверсионно-разведывательной группой луганских боевиков произошел серьезный бой под Попасной. Украинским защитникам удалось отбить вражескую атаку, ликвидировав при этом двух боевиков, а также одного ранив. 

Но, как оказалось, во время боя один из украинских воинов исчез. Боевики позже подтвердили, что он был захвачен в плен. Однако согласно их данным, во время боевого столкновения украинец получил тяжелое ранение. По всей видимости, террористы не оказали помощи бойцу ВСУ. У боевиков добавили: «Прожил еще пять часов после ранения в живот и умер от потери крови». Стоит отметить, что в настоящее время пока нет официального подтверждения данной информации. В штабе Операции объединенных сил проверяют сведения.



Теги: Донбасс, война, сапер, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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