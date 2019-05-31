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Архив - Донецкая область

Дефицит медиков в ОРДО превышает 50%, — СМИ «ДНР»

31.05.2019 19:21
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Дефицит медиков в ОРДО превышает 50%, — СМИ «ДНР»

На неподконтрольной территории Донецкой области продолжает сохраняться большой дефицит медицинских работников.

Об этом пишут местные массмедиа, ссылаясь на данные так называемого «республиканского центра занятости» «ДНР», передает donpress.com.

Сообщается, что по состоянию на май 2019 года только в Донецке насчитывается более 800 вакансий для медперсонала различной квалификации. В частности местным больницам требуются 430 врачей, 378 медсестер, 25 акушерок, 15 фельдшеров и 6 фармацевтов.

В других городах ОРДО ситуация еще более плачевная. Наиболее остро в медиках нуждаются Ясиноватая, Енакиево, Горловка, Дебальцево, Шахтерск, Тельмановский и Шахтерский районы Донецкой области. По данным «центра занятости», здесь дефицит работников здравоохранения составляет от 38 до 52%.



Теги: Донецк, Донбасс, больницы, СМИ, здравоохранение, работник, ДНР, медики
 
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