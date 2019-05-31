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«Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО

31.05.2019 10:17
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«Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО

В ОРДЛО на протяжении последних недель наблюдается ажиотаж с получением паспортов РФ — огромные очереди, которые люди занимают с ночи. По информации местных телеграм-каналов, у жителей «республик» есть возможность избежать всех этих трудностей за определенную сумму. Об этом сообщает ДонПресс.

Телеграм-канал пишет:
«Старт работы в этом направлении мягко сказать провальный, граждане республики столкнулись с массой придуманных на ходу норм и правил, местами разнящимися даже в соседних паспортных столах. По сей день обязательное наличие республиканского паспорта, справки с места работы и прочих не указанных в Указе Владимира Путина документов и условий. Разгон очередей, искусственное растягивание процесса приема (проверка пакета специалистом более часа, хотя за это время четыре раза заново заполнить документы можно)».
По информации «Аборигена», без очереди получение паспорта «ДНР» обойдется в семь тысяч рублей, подача пакета документов на получение российского паспорта — 14 тысяч:

«Ну и чего вам в газете не напишут, спросите у любого донецкого таксиста: получение „обязательного“ республиканского паспорта — 7 тыс. руб., подача пакета на получение российского паспорта — 14 тыс. руб. Нет денег или нет желания платить, не вопрос вон очередь — идите пробуйте сами».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, очередь, ОРДЛО
 
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