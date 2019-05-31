Листовки ВСУ, сброшенные с беспилотника на Саханку, ввергли в ярость оккупантов и пропагандистов

31.05.2019 21:43

Украинские военные с помощью БПЛА сбросили листовки на оккупированное село Саханка. Пропагандисты в истерике. О листовках рассказало "министерство информации" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".

Украинские военные пытаются открыть глаза жителям ОРДЛО на террористов "Л/ДНР". Они, в частности, сбрасывают на оккупированные населенные пункты листовки с призывами оказывать сопротивление гибридной российской армии. На днях такие листовки были сброшены на подконтрольное террористам "ДНР" село Саханку. На одной листовке ВСУ напечатали последствия оккупации с разгромленными зданиями, подписав иронично: "Жить стало веселее". На другой листовке военные отмечают, что с "русским миром" в их населенном пункте самые востребованные профессии - это наемник, продавец на рынке, сборщик металлолома и обслуга бандитов. "Ты можешь сломать систему", - пытается достучаться до сограждан Украина.

Листовки вызвали истерику в рядах террористов. Представительница оккупационных властей Ольга Макеева рассказывает о них с хорошо слышной истерикой в голосе. Судя по реакции террористов, жители ОРДЛО уже начинают прозревать, пропаганда сегодня не работает.