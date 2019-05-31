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Мариуполец отомстил за друзей, жестоко убив человека
В Мариуполе на 60 суток арестовали горожанина, который жестоко убил человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, пишет mrpl.city.
«23 мая, около 13:00, 22-летний мужчина, находясь на первом этаже недостроенного 12-этажного здания в Левобережном районе Мариуполя, увидел двух своих знакомых, которые были сильно избиты. Узнав, что их избила компания из трех человек, которая отдыхала в этом же здании, он решил им отомстить», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, встретив обидчиков своих друзей, мужчина устроил с ними ссору, которая быстро переросла в драку.
«Двум членам компании удалось убежать, хотя один из них успел получить от нападающего удар кулаком в лицо, а вот их 37-летнему товарищу так не повезло. После нанесения ему многочисленных ударов по телу руками и ногами злоумышленник взял в руки фрагмент разбитого кирпича и ударил мужчину по голове – удар оказался для потерпевшего смертельным», – уточнили в прокуратуре.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
«23 мая, около 13:00, 22-летний мужчина, находясь на первом этаже недостроенного 12-этажного здания в Левобережном районе Мариуполя, увидел двух своих знакомых, которые были сильно избиты. Узнав, что их избила компания из трех человек, которая отдыхала в этом же здании, он решил им отомстить», – говорится в сообщении.
Отмечается, что, встретив обидчиков своих друзей, мужчина устроил с ними ссору, которая быстро переросла в драку.
«Двум членам компании удалось убежать, хотя один из них успел получить от нападающего удар кулаком в лицо, а вот их 37-летнему товарищу так не повезло. После нанесения ему многочисленных ударов по телу руками и ногами злоумышленник взял в руки фрагмент разбитого кирпича и ударил мужчину по голове – удар оказался для потерпевшего смертельным», – уточнили в прокуратуре.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, убийство, кирпич
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