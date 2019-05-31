На линии разграничения скопилось более двухсот машин. Большая очередь у Марьинки

31.05.2019 08:43

Сегодня, 31 мая, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 255 авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. На въезд и выезд у них находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 20/40;

«Марьинка» - 0/70;

«Новотроицкое» - 25/60;

«Гнутово» - 20/20.