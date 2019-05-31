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На линии разграничения скопилось более двухсот машин. Большая очередь у Марьинки
31.05.2019 08:43
Сегодня, 31 мая, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 255 авто.
По данным Госпогранслужбы Украины, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. На въезд и выезд у них находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/40;
«Марьинка» - 0/70;
«Новотроицкое» - 25/60;
«Гнутово» - 20/20.
Теги: Донбасс, машины, Марьинка, очередь, линия разграничения, КПВВ
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