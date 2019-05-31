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«Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР»
Сегодня утром на подконтрольных главарям «ДНР» пунктах пропуска большие очереди собрались на Мариупольском направлении.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.
Так, на Бахмутском направлении сегодня меньше автомобилей, всего около 60 и 120 человек пешей очереди:
«По состоянию на 09.15 на блок посту 60 автомобилей, 7 автобусов, до 120 человек пешей очереди»
При этом на Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» очереди собрались на нулевом посту
«На Каргиле из Донецка 60−70 это было час назад где-то, на нулевом тоже очередь. на Марьинке в Донецк — авто на проверку, пеших — один автобус»
На Мариупольском направлении в Еленовке сегодня большие очереди, на Перлыне машины стоят в три ряда, в Новотроицком много машин и медленный пропуск:
«Доброе утро всем. Елена в Мариуполь до 2 туалета на 5−20.Льгота до 1.3 туалета»;
«6−30 Еленовка на Мариуполь, чуть дальше 2 туалета. Начали пускать суперльготу. Льгота между 1 и 2 туалетом»;
«8−00 Перлына в Мариуполь засада, в три ряда чуть дальше 1 вьезда (ежей).Новотроицкое на Донецк 50 машин»;
«9−00 Новотроицкое в Мариуполь до знака 50 на бугре»;
«9−45 Еленовка в Донецк 20−30 машин. Еленовка на Мариуполь- почти пусто»;
«Троя в Мариуполь до знака 50 на бугре»
«Новотроицкое сегодня плохо пропускает»
В сторону КПП «Гнутово» на пункте пропуска «Октябрь» сегодня небольшая очередь:
«Днр пусто, Украина машин 15»
Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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