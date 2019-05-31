«Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР»

31.05.2019 12:28

Сегодня утром на подконтрольных главарям «ДНР» пунктах пропуска большие очереди собрались на Мариупольском направлении.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.

Так, на Бахмутском направлении сегодня меньше автомобилей, всего около 60 и 120 человек пешей очереди:

«По состоянию на 09.15 на блок посту 60 автомобилей, 7 автобусов, до 120 человек пешей очереди»

При этом на Марьинском направлении, на блокпосту «Каргил» очереди собрались на нулевом посту

«На Каргиле из Донецка 60−70 это было час назад где-то, на нулевом тоже очередь. на Марьинке в Донецк — авто на проверку, пеших — один автобус»

На Мариупольском направлении в Еленовке сегодня большие очереди, на Перлыне машины стоят в три ряда, в Новотроицком много машин и медленный пропуск:

«Доброе утро всем. Елена в Мариуполь до 2 туалета на 5−20.Льгота до 1.3 туалета»;

«6−30 Еленовка на Мариуполь, чуть дальше 2 туалета. Начали пускать суперльготу. Льгота между 1 и 2 туалетом»;

«8−00 Перлына в Мариуполь засада, в три ряда чуть дальше 1 вьезда (ежей).Новотроицкое на Донецк 50 машин»;

«9−00 Новотроицкое в Мариуполь до знака 50 на бугре»;

«9−45 Еленовка в Донецк 20−30 машин. Еленовка на Мариуполь- почти пусто»;

«Троя в Мариуполь до знака 50 на бугре»

«Новотроицкое сегодня плохо пропускает»

В сторону КПП «Гнутово» на пункте пропуска «Октябрь» сегодня небольшая очередь:

«Днр пусто, Украина машин 15»