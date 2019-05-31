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Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело
В соцсетях бурно обсуждают высказывание делового партнера президента Украины о ситуации на востоке страны. По мнению бизнесмена, война была выгодна бывшему президенту Порошенко, а новой власти нужно договориться с Путиным и отменить закон о языке.
На своей странице в facebook блогер Роман Шрайк опубликовал цитаты, которые, по его словам, принадлежат другу и деловому партнеру по студии "Квартал" Владимира Зеленского Борису Шефиру. Об этом сообщает "Диалог.UA".
"Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир (брат первого помощника президента): "Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами". "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет". "Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну". "Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны". "Мощное окружение у нашего президента. мощное. сильное в понимании причинно-следственных связей. непоколебимое. Только чета мне очень стремно, чуваки", – пишет Роман Шрайк. Цитаты, которые блогер использовал в своей публикации, он взял из интервью Шефира порталу DetectorMedia, опубликованном в четверг, 30 мая. Между тем, партия Зеленского "Слуга Народа" может не принять участия в парламентских выборах из-за неразберихи в партийной документации и принципиальной позиции Минюста.
Теги: Донбасс, закон, Путин, война, язык, Квартал 95, ДНР, боевики, соцсети
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