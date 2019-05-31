Паспорта России для Луганска и Донецка: "ДНР/ЛНР ждет крупное разочарование, это станет для них большим ударом

31.05.2019 15:17

Живущие в "ДНР" и "ЛНР" пенсионеры не смогут, получив паспорта РФ, получать, кроме украинской и "республиканской", еще и российскую пенсию. Как пишет блогер Фашик Донецкий из оккупированного Донецка, некоторые жители "республик" уже настроились на "аттракцион невиданной щедрости", который, по их мнению, намерена устроить Россия, передает "Диалог.UA".

Однако, как отмечает блогер, российские службы, занимающиеся начислением и выплатой пенсий, уже уведомили, что житель "ЛНР/ДНР", получивший паспорт РФ, сможет претендовать на российскую пенсию, только переехав в Россию на постоянное проживание. При этом он теряет право и на "республиканскую" пенсию, и на украинскую. Последнюю он не сможет получать, так как пенсионные службы РФ требуют пересылки им пенсионного дела новоявленного гражданина. В итоге пенсионер, желающий получать российскую пенсию, получит только одну выплату. И в качестве "довеска" - российские тарифы на услуги ЖКХ, российские цены на продукты и товары. И… российские помойки, в которых роются местные пенсионеры, и о чем было немало и сюжетов в СМИ и материалов в соцсетях. То есть, в очередной раз сепаратистам Донбасса дали понять, что "русский мир" - это совсем не коммунизм, о котором мечтают многие жители оккупированного Донбасса. "Ща немножко потыкаю ватку в глазик палочкой по поводу мечты иметь три пенсии: от коллаборантов, от Украины и от кацап***алов. Поехали. Итак, жили-были пенсы и получали пенсии. Некий любитель страусов, который родом из Енакиево, проживающий ныне в ростове, даже немного поднял пенсии — цифры начали варьироваться от 100 до 500 баксов в среднем. Но в 2014 году пришли на Донбасс рюцке св***и. В итоге часть территорий осталась под контролем Украины, а часть стали контролировать коллаборанты. Ну, а пенсии пересчитали и умножили на два, чтобы платить фублями. Правда, потом случилось неожиданное: Хунта не развалилась, а взяла и подняла пенсии. Если до перерасчета пенсий, в среднем шахтер или металлург получал 5500-8000 фублев, то после — пенсия от Хунты стала вкусняшкой для ваты. В итоге вата тупо забила на моральные принципы, дыныры, лыныры, фошиздов, пену и поехали за пенсией от Хунты праклятай. Шахтеры, металлурги, химики и т д стали получать реально неплохие деньги: если стаж овер 20 лет, то средняя пенсия 6500-10800 грн (при этом некоторые еще и регресс получают даже). Сказать, что это много для оккупированных — это ничего не сказать. Это почти мильйон баксов, а пенсы на оккупированных стали зажиточными людьми с ходу. Судите сами: льготы, 2 пенсии + иногда гуманитарка(пока ездила гума от ахметова, некоторые даже на такси катались за ней, жители оккупированных не дадут соврать). Ради пенсии от Хунты вата готова переть хоть по минному полю босиком и при этом петь коломыйки без акцента, ни один блокпост не остановит ватана, который прет за баблом от Хунты. Да, это не все так могут — кататься к Хунте и получать от орков. Многие вообще нихера за 5 лет не получили, не могут выехать по состоянию здоровья или просто умерли. Но статья не о них, речь о хитрой вате. Самое эпичное то, что некоторые, особо упертые ватаны, даже вне оккупации нагло врут не заикаясь, мол как же ж хорошо без биндер, какая дешевая коммуналка и все такое. Двуличные твари, одним словом, а не люди. Какая же Хунта кровавая, согласитесь: деньги на пенсии не получает, а пенсии платит жителям оккупированных. Фошизды... Но… Но им мало, хочется еще деньгов: как только замаячила перспектива получить удостоверение предателя, кацапский аусвайс, некоторые пенсы на полном серьезе считают шо им будет вообще збс — к пенсии от Хунты + от абизян прибавится пенсия кацапстана. Особо упоротые даже посчитали, мол буду получать минимум 3200 фублями от коллаборантов + минимально 7800 от потомков геев и лесбиянок + от Хунты тоже, а сами буду жить на оккупированных и в ус не дуть. Правда, мечтателям о халявных деньгах, очень быстро дали по рукам: на россии заявили, что для получения пенсий русских нужно жить на территории рф + переслать пенсионное дело из Украины в кацапстан. Также в рф заявили о том, что при получении пенсии рф, автоматически отключают дынырийскую или лынырийскую и … И Хунты, конечно. В итоге, с влажного роЯ про три пенсии не будет ничего: хочешь кацапскую пенсию — минус 2 пенсии + коммуналка по ценам рф + жратва по ценам рф. И… И привет, помойки, русские, родные. Рекомендую вате посмотреть видео как роются пенсионеры рф в помойках, ибо пенсии кацапской хватает на целое ничего. Мораль. Губозакаточная лекция окончена. Спасибо за внимание", - едко написал блогер из Донецка.