Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию

31.05.2019 09:15

Более сотни владельцев дач, расположенных в поселке Талаковка, остались без света. Энергопоставляющая компания отключила два дачных кооператива "Березка" и "Витамин" за долги.

О данном случае 0629 сообщили члены садоводческих товариществ, заявив, что исправно рассчитываются с ДТЭК "Донецкие электросети".

"У меня мама больна сахарным диабетом первого типа. Нам без света никак нельзя. Пришлось инсулин спускать в колодец с водой, чтобы как-то охладить", - заявила владелица дачи в кооперативе "Березка" Любовь.

Долг, который образовался на сегодня у кооператива перед ДТЭК, составил 100 тысяч гривен. При этом дачники исправно платят за электроэнергию.

Люди заявили, что без света они остались в связи с незаконным подключением военнослужащих НГУ (в/ч 3057) к центральному энергоснабжению для питания блокпоста. При этом блокпост уже со светом - найгвардейцы привезли генератор, а, когда свет появится у дачников, неизвестно

Чтобы разобраться в ситуации, в Кальмиусской райадминистрации сегодня прошло совещание, куда прибыли представители ДТЭК, поселка и Национальной гвардии. Его провели по инициативе поселкового головы Вячеслава Салгалова, к которому с проблемой начали обращаться дачники.

Оказалось, что на блокпост Национальная гвардия провела электричество от трансформатора дачников, установила счетчик. Но не заключила договор с энергопоставщиком.

После совещания представители Национальной гвардии пообещали заключить договор.

Свет пообещали дать в дома дачников в ближайшее время - завтра или послезавтра.