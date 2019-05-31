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«Пришлите инспекцию, проведите зачистку, как в 39 году»: члены НВФ «ДНР» требуют паспорта РФ. ВИДЕО

31.05.2019 20:56
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«Пришлите инспекцию, проведите зачистку, как в 39 году»: члены НВФ «ДНР» требуют паспорта РФ. ВИДЕО

Член НВФ «ДНР» по имени Олег опубликовал в сети видеообращение к российским властям, в котором требует «прислать комиссию и провести зачистку, как в 39 году», чтобы навестит порядок в «республике», пишет ДонПресс.
По словам члена НВФ, в «республике» необходимо наладить выдачу паспортов РФ, так как «защитники ДНР» сталкиваются с большим количеством проблем при сдаче документов для получения российского гражданства. Кроме того, он в ряде проблем обвиняет почему-то Украину. Член НВФ пообещал отправить обращение в Кремль, российскому пропагандисту Киселеву и на все «ток -шоу», в надежде на то, что «братский народ» сможет помочь наладить выдачу паспортов, в первую очередь, «защитникам ДНР».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, требование, паспорт, ДНР, зачистка
 
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