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Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит
Российские оккупационные войска приводят в готовность на линии столкновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.
Как пишет Обозреватель, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем ежедневном отчете. "Противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", – сообщает разведка.
При этом отмечается, что террористы активно проводят учения с запрещенным Минскими соглашениями вооружением и усиливаются на передовой тяжелой техникой.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, танки, линия разграничения, позиции
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