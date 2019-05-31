Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит

31.05.2019 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит

Российские оккупационные войска приводят в готовность на линии столкновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.
Как пишет Обозреватель, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем ежедневном отчете. "Противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", – сообщает разведка.

При этом отмечается, что террористы активно проводят учения с запрещенным Минскими соглашениями вооружением и усиливаются на передовой тяжелой техникой.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, танки, линия разграничения, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх