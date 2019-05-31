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В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры

31.05.2019 13:12
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В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры

Многоквартирный дом поврежден в результате вечернего обстрела в поселке Гольмовский на севере неподконтрольной Украине Горловки.

Об этом сегодня сообщило так называемое «представительство ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.com.

Сообщается, что в результате обстрела повреждения получил жилой многоквартирный дом по улице Больничная, 27, где в двух квартирах было повреждено остекление.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, повреждения, ДНР
 
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