- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию09:15
- На линии разграничения скопилось более двухсот машин. Большая очередь у Марьинки08:43
- В «ДНР»: Как выглядит депо Донецкой железной дороги. ВИДЕО08:38
- В ОРДО признали наличие серьезных задолженностей по зарплате08:22
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок07:47
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»
Мариупольский пляж, оборудованный комфортными лежаками, тренажерами и Wi-Fi, сегодня открыли с музыкой и азартными состязаниями. Об этом сообщает mrpl.city.
Пляжный сезон на «Солнечном пляже» официально стартовал – отдыхающие уже облюбовали изящные кресла с подставками для ног и удобные лежаки под навесами. Для комфорта отдыхающих пляж также оборудовали велопарковкой, площадкой с тренажёрами, душевой на четыре посетителя, посетителям обеспечили доступ в интернет через Wi-Fi.
Появление такого современного места для отдыха у моря стало возможным за счет гранта конкурса «Город нашими руками» от компании Метинвест – на оснащение «Солнечного пляжа» было выделено 480 тысяч гривен. Любителей солнечных ванн и легкого бриза призывают сохранить в целостности комфортную новинку, чтобы мариупольцы могли отдыхать здесь еще не один год.
«Очень хотелось бы, чтобы эта «изюминка» Центрального пляжа служила мариупольцам очень долго», - отметил Сергей Магера.
Напомним, что благодаря гранту конкурса "Город нашими руками" в 100 тысяч гривен в Мариупольском детском саду появится соляная пещера с цветными сталактитами. Для ее создания используют 1,5 тонны соли, в ней установят современное оборудование - специальную вентиляцию, галогенератор - прибор для генерации и распыления солевого раствора, создающий микроклимат естественной соляной пещеры.
Кроме того, в числе победителей конкурса "Город нашими руками" оказался проект арт-студии «Hobby Master»: на базе ОШ №51 создадут современную мастерскую. За выигранные 98,5 тысяч гривен помещение заполнят машинами для шитья и вышивания, оверлоками, электрическим гончарным кругом, паста-машиной для раскатывания полимерной глины и дополнительными наборами для резьбы по дереву, работами по глине, а также всеми необходимыми материалами.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пляж, комфорт
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию09:15
- На линии разграничения скопилось более двухсот машин. Большая очередь у Марьинки08:43
- В «ДНР»: Как выглядит депо Донецкой железной дороги. ВИДЕО08:38
- В ОРДО признали наличие серьезных задолженностей по зарплате08:22
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок07:47
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа11:00
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- В США создали первое в мире летающее такси на водороде (ВИДЕО)09:46
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Вышел первый тизер фильма "Рэмбо 5: Последняя кровь" (ВИДЕО)09:25
- Под Мариуполем из-за Нацгвардии дачникам отключили электроэнергию09:15
- Сборная Украины вышла в плейофф ЧМ U-2009:05
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера