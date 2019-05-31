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Архив - Донецкая область

В ОРДО признали наличие серьезных задолженностей по зарплате

31.05.2019 08:22
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В ОРДО признали наличие серьезных задолженностей по зарплате

Оккупационная «власть» ОРДО признала наличие задолженности по заработной плате на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате и предприятии «Артемуголь» и «Орджоникидзеуголь». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.
Так называемая «министр труда ДНР» Лариса Толстыкина сообщила:
«К сожалению, у нас еще остались предприятия, на которых до сих пор не погашена задолженность по заработной плате. Проблема эта решается, но не так быстро, как бы нам хотелось».
Кроме того, на Докучаевском флюсо-доломитном комбинате есть проблемы с начислением пенсионного стажа работникам. В то же время, размер задолженности перед предприятиями не назван.



Теги: Донбасс, Докучаевск, зарплата, долги, ОРДО
 
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