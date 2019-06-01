Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе Бойковского

01.06.2019 10:12

Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе временно оккупированного Бойковского (ранее Тельманово).

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«29 мая при выполнении полета над н. п. Бойковское (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса дважды подвергался воздействию помех, по оценке, предположительно в результате глушения».