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Боевики затихли на Донбассе – военные
В пятницу, 31 мая, вооруженные формирования пророссийских боевиков 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка – из минометов калибра 82 мм;
дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовская – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи города Авдеевка – из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия;
дважды у населенного пункта Старогнатовка – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи населенного пункта Травневе – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
у населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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