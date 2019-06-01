Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики затихли на Донбассе – военные

01.06.2019 07:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики затихли на Донбассе – военные

В пятницу, 31 мая, вооруженные формирования пророссийских боевиков 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка – из минометов калибра 82 мм;
дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовская – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи города Авдеевка – из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия;
дважды у населенного пункта Старогнатовка – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Травневе – из артиллерийских систем калибра 122 мм;
у населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх