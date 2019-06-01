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Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике
01.06.2019 14:27
Подразделения НВФ в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области оборудовали огневую точку в Калининском районе города, что испугало мирных жителей. Об этом сообщает в Twitter пользовательница Соломия, пишет ДонПресс.
Очевидцы отмечают, что члены НВФ установили военную технику возле жилых домов:
«Горловка, Калиновка, позвонила подруга, истерика. Члены НВФ расположились недалеко от жилого дома и начали насыпать. Сейчас сваливают, слышит движение техники».
Женщина добавила, что горловчане в панике ждет ответного огня ВСУ:
«Говорит, последний раз так страшно и громко в 2015 году было».
Теги: Донбасс, Горловка, военная техника, НВФ ОРДО
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