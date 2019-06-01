Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово

01.06.2019 22:31

Главари ОРДО заявляют, что в этом году получить так называемую «миграционную карту» для посещения неподконтрольного Украине поселка Седово Донецкой области будет проще.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Так называемый «глава администрации» Новоазовского района Олег Моргун сообщил, что для всех желающих проехать в Седово этим летом стоять в очередях на въезде в Седово будет немного комфортнее:

«Мы благоустроили пункт пропуска, где будет комфортно людям, которые стоят в очередях. Они смогут скрасить свой досуг, ожидая своей очереди».