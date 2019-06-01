Главная / Новости / Донецкая область / Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово
Последние новости раздела
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике 14:27
Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово
01.06.2019 22:31
Главари ОРДО заявляют, что в этом году получить так называемую «миграционную карту» для посещения неподконтрольного Украине поселка Седово Донецкой области будет проще.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Так называемый «глава администрации» Новоазовского района Олег Моргун сообщил, что для всех желающих проехать в Седово этим летом стоять в очередях на въезде в Седово будет немного комфортнее:
«Мы благоустроили пункт пропуска, где будет комфортно людям, которые стоят в очередях. Они смогут скрасить свой досуг, ожидая своей очереди».
Теги: Донбасс, СМИ, Седово, комфорт, благоустройство, пункт пропуска, очереди, ОРДО, администрация
Читайте также:
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное
- На кладбище Донецка поминали убитого Захарченко
- В ОРДО не пропустили косметические средства личной гигиены
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Перлыне много машин, на Каргиле медленный пропуск
- Источник: Сурков пришлет Пушилину «помощников» из Москвы
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО21:51
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление21:07
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной20:26
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»