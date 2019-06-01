«Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле

01.06.2019 20:36

В социальной сети жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о мощном обстреле поселка Трудовские. О боевых действиях пользователи пишут в Твиттер, сообщает ДонПресс.

Как сообщают жители поселка, таких сильных обстрелов не было уже давно. Дончане отмечают, что бьют из тяжелого оружия, отчего стекла и двери в домах дрожат:

«Где-то рядом ложится… Давно такого не было. Лупят прямо по поселку»

«Стекла и двери ходором ходят. только с улицы в дом зашла. Как знала»

«Донецк. Трудовские. Бахают чем-то тяжелым… «