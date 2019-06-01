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На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен
01.06.2019 16:58
Во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района.
В Донецкой области полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 июня.
Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую. Во время обыска по месту ее проживания полицейские изъяли еще две гранаты РГД-5.
По данному факту возбуждено сразу три уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).
Теги: Донбасс, продажа, женщина, гранаты, Лиманский район
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