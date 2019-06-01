Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен

01.06.2019 16:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен

Во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района.
В Донецкой области полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 1 июня.
Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую. Во время обыска по месту ее проживания полицейские изъяли еще две гранаты РГД-5.
По данному факту возбуждено сразу три уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).



Теги: Донбасс, продажа, женщина, гранаты, Лиманский район
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх