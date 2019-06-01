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На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок»
Как сообщают в соцсетях, местные боевики запрещали людям поднимать листовки, угрожая пистолетами. В соцсетях сообщают, что листовки появились сегодня, пишут Ведомости Донбасса.
В оккупированном селе Саханка Новоазовского района Донецкой области с беспилотника были сброшены листовки, информирующие население о сложных условиях получения российского гражданства и лишениях вследствие утраты украинского.
Об этом в Twitter сообщает «1й АНТИреспубликанский». В листовках указано, что для получения российского гражданства необходимо потратить немало денег и собрать целый ряд документов. Также отмечается, что мужчины обязуются вступить в ряды российской армии, а вследствие утраты украинского гражданства можно потерять пенсию, социальные выплаты, и попасть «во все базы данных Украины».
Теги: Донбасс, подарок, листовки, ВСУ, Саханка
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