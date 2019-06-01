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Подразделения НВФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных
За минувшие сутки в зоне ООС члены НВФ 10 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
В штабе добавили, что в течение суток подразделения НВФ пять раз использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение — артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Старогнатовка, Майское, Новолуганське.
По данным украинской разведки, за сутки пять членов НВФ были ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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