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Пушилин «официально утвердил» главарей трех городов и одного района ОРДО
01.06.2019 08:51
На неподконтрольной Украине части Донецкой области по решению главаря «ДНР» Дениса Пушилина официально утверждены в своих «должностях» так называемые «руководители администраций» трех городов и одного района.
Соответствующие «указы» опубликованы на официальном сайте ОРДО, передает donpress.com.
Так, Алексей Кулемзин, Сергей Ермаков, Александр Качанов и Николай Михайлов «указами» №№ 162, 163, 164 и 165 назначены «главами» оккупационных администраций неподконтрольных Украине Донецка, Кировского, Докучаевска и Старобешевского района соответственно.
Теги: Донбасс, указ, назначение, ДНР, Пушилин, должность, администрация
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