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Архив - Донецкая область

В «ДНР» сократили комендантский час

01.06.2019 08:33
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В «ДНР» сократили комендантский час

Главарь «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» сократил действие комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области на 1 час… на 4 месяца.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о сокращении времени комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области. С 1 июня комендантский час будет не как сейчас с 23:00 до 05:00, а с 23:00 до 04:00.

Однако, действие комендантского часа сокращается не на совсем, а всего лишь до 30 сентября 2019 года.



Теги: Донбасс, указ, сокращение, комендантский час, ДНР, Пушилин
 
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