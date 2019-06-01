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В «ДНР» сократили комендантский час
01.06.2019 08:33
Главарь «ДНР» Денис Пушилин своим «указом» сократил действие комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области на 1 час… на 4 месяца.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня главарь «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о сокращении времени комендантского часа на временно оккупированных территориях Донецкой области. С 1 июня комендантский час будет не как сейчас с 23:00 до 05:00, а с 23:00 до 04:00.
Однако, действие комендантского часа сокращается не на совсем, а всего лишь до 30 сентября 2019 года.
Теги: Донбасс, указ, сокращение, комендантский час, ДНР, Пушилин
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