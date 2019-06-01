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В Донецке завелись крупнейшие осы Европы
01.06.2019 17:22
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке спасатели уничтожили гнезда сколий и шершней. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Так, в Пролетарском районе на ул. Степногорская произведено удаление гнезд сколий. А в Буденновском районе на ул. Вышнеградского – удаление гнезда шершней.
Была проведена химическая обработка мест скопления насекомых.
Сколия – самое крупное перепончатокрылое. Крупнейшие самки достигают в длину 5 см, а размах крыльев – до 10 см. Крупнейшая в Европе сколия-гигант (Scolia maculata) достигает 4,5 см. Осы преимущественно черного цвета, часто с желтыми, белыми, красными или оранжевыми пятнами или лентами.
Теги: Донецк, Донбасс, гнездо, оса
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