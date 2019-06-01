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В Мариуполе «фестивалит» бычок

01.06.2019 13:30
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В Мариуполе «фестивалит» бычок

В Мариуполе стартовал фестиваль Азовского бычка – GobyFest. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в течение трех дней – с 31 мая по 2 июня – мариупольцы и гости города смогут в полной мере насладиться морем, музыкальной программой, дискотекой, полакомиться всевозможными блюдами, приготовленными из даров моря и, конечно же, порыбачить.
Причем, рыбалка не будет рядовой. Это будет настоящий чемпионат по рыбной ловле, в котором смогут принять участие все рыбаки столицы Приазовья – как юные, так и взрослые.
В пятницу, в первый фестивальный день, на пирсе возле яхт-клуба «Азовсталь» шла «разминка». Кто-то просто гулял вдоль моря, кто-то купался, кто-то рыбачил, кто-то слушал выступление музыкантов. Но у всех отдыхающих было радостное предпраздничное настроение.



Теги: Донбасс, Мариуполь, рыба, море, фестиваль, морепродукты
 
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