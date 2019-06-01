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"За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса
01.06.2019 16:18
Народный герой Украины, военный инструктор Маруся Зверобой заявила, что превратить жителей Донбасса в "отбитых бандеровцев" можно за несколько лет.
Для этого нужно воспользоваться технологиями, которые уже были испытаны на Украине, заявила она в интервью Янине Соколовой, свидетельствует публикация журналистки в Twitter, пишет Обозреватель.
"С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года", – подчеркнула Зверобой.
"У них там будут дома висеть портреты Степана Андреевича (Бандеры. – Ред.) – резюмировала военный инструктор.
Теги: Донбасс, технология, Степан Бандера
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