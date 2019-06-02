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Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при выезде с временно оккупированных территорий и въезде обратно вынуждены выстаивать на блокпостах боевиков «ДНР» многочасовые очереди.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. В тридцатиградусную жару люди вынуждены выстаивать многочасовые очереди. Также боевики «ДНР», без объяснения причин, могут закрывать блокпосты.
Так, сегодня несколько часов был закрыт блокпост под временно оккупированной Горловкой. Очень медленно пропускали только пешеходов, но кому-то всё же вызывали скорую помощь.
Вот как описывают происходящее жители временно оккупированных территорий:
«Из днр на Бахмут полный затык в автоочереди. Родственники около 8 утра прошли милицию и до сих пор перед паспортным в очереди стоят. Протяжки на одну-две машины, не больше, прут бусы и суперльгота»,
«Ребят, в группе ВК пишут, что Майорск якобы закрыт. Кто что знает?»,
«Работает, пешеходный точно … Правда уже за кем-то скорая приехала»,
«3 часа назад сплошная очередь от контроля и заканчивалась заметно за старым постом»,
«В сторону Горловки, днр пост, пешеходов полная клетка»
«Простоял с 7.30 до 10.20 в Горловке, майорск закрыт был в обе стороны. Поехал в Еленовку, 20 машин чтояли два часа. Из Новотроицкого в Донецк – никого»,
«Мужа в 10.30 развернули, закрыли БП. Поехал на Еленовку, в сторону Украины 20 машин»,
«Почему закрыли б/п?»,
«Та кто их знает»,
«Пост Майорск закрыли?»,
«Проезжал в 14 часов через МАЙОРСК с правой стороны дороги на въезд в Украину на постах ДНР насчитал 170 автомобилей. После того, как подъехали к первому шлагбауму ДНР (перед нами никого не было) простояли 2 часа».
«Пешики на днр потихоньку идут, чет там не работало, как обычно. БП ра бо та ет»,
«Работает, в час с очереди запускают по две машины, остальные 8 переводы и льгота, очередь огромная».
Теги: Донбасс, транспорт, жара, блокпост, ДНР, боевики, пункты пропуска, очереди
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