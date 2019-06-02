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Архив - Донецкая область

Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»

02.06.2019 14:07
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Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»

Для получения российского паспорта на территории самопровозглашенных «Л/ДНР» местные жители вынуждены отдавать всю свою зарплату. Точно так же обстоит ситуация с получением «гуманитарной помощи» от государства-агрессора: возможность получить ее предоставляется исключительно за деньги в магазинах. Как передает replyua.net, об этом в Twitter сообщил житель террористической «ДНР"». Скриншот, подтверждающий этот факт, опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.
«Сегодня узнал от жителей Донецка про выдачу «российских паспортов» и про «гуманитарку из России». Чтобы получить паспорт, жителю «ДНР» нужно не менее 8 тыс. рублей. Речь идет о целой зарплате токаря в Донецке. Гуманитарку продают по накрученной цене через магазины. Это все, что нужно знать о власти «ДНР», — возмутился мужчина.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, зарплата, паспорт, ДНР, ЛНР
 
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