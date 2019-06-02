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Архив - Донецкая область

На Донетчине получил ранение мирный житель

02.06.2019 15:51
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На Донетчине получил ранение мирный житель

Вчера, 1 июня, был ранен житель села Ленинского Новоазовского района Донецкой области, находящегося под контролем группировки «ДНР». Об этом сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс.
По их информации, житель Ленинского 1959 года рождения был ранен в 19:10 во время обстрела. Мужчине была оказана медицинская помощь.
В то же время, о тяжести ранения и состоянии пострадавшего не сообщается.



Теги: Донбасс, мужчина, ранение, обстрел, Новоазовский район
 
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