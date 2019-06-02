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Архив - Донецкая область

Назван самый «взрывной» участок Донецкой области

02.06.2019 08:36
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Назван самый «взрывной» участок Донецкой области

В период с вечера 29 мая по вечер 30 мая в Донецкой области чаще всего нарушали режим тишины в районе Светлодарска, сообщает avdeevka.city.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатировали за указанные период в Донецкой области аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом примерно 120 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 140 взрывов).
Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).



Теги: Донбасс, Донецкая область, Светлодарск, обстрелы
 
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