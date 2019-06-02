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Под Мариуполем прозвучали взрывы
СММ зафиксировали взрывы и мины под Мариуполем.Об этом указано в отчете ОБСЕ.
30 мая БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 1 взрыв невдалеке от Мариуполя. По оценке ОБСЕ это был разрыва 82-мм минометной мины на расстоянии около 1,5 км к востоку от поселка Водяное, что невдалеке от Мариуполя. Также наблюдатели слышали еще 1 взрыв (также разрыв 82-мм минометной мины) примерно в 2 км к северо-востоку от Лебединского.
29 мая БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 245 противотанковых мин в полях на расстоянии около 2-3 км к западу от Красногоровки. Все мины, по оценке, принадлежат Вооруженным силам Украины.
Примерно в 600 м к востоку от указанных выше мин этот БПЛА впервые зафиксировал 20 противотанковых мин в полях на расстоянии ориентировочно 2 км северо-восточнее н. п. Старомихайловка. Эти мины принадлежат пророссийским боевикам..
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, взрывы
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