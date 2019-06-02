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В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу
02.06.2019 15:06
Сегодня, 2 июня, около 12.30 участнице массового забега резко стало плохо - девушка потеряла сознание.
По словам очевидцев, на помощь прибыла бригада медиков "скорой помощи". 25-летней мариупольчанке оказали помощь и госпитализировали в больницу, сообщает 0629.
Предположительно, девушке стало плохо из-за жары. Отметим, что сегодня на солнце столбик термометра поднялся до +41 градуса Цельсия.
В забеге "Мариупольская десятка", который сегодня проходит в Мариуполе принимает участие около 3 тысяч человек.
Теги: Донбасс, Мариуполь, девушка, обморок, забег, жара
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