В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу

02.06.2019 15:06

Сегодня, 2 июня, около 12.30 участнице массового забега резко стало плохо - девушка потеряла сознание.

По словам очевидцев, на помощь прибыла бригада медиков "скорой помощи". 25-летней мариупольчанке оказали помощь и госпитализировали в больницу, сообщает 0629.

Предположительно, девушке стало плохо из-за жары. Отметим, что сегодня на солнце столбик термометра поднялся до +41 градуса Цельсия.

В забеге "Мариупольская десятка", который сегодня проходит в Мариуполе принимает участие около 3 тысяч человек.