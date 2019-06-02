Враг под Донецком к чему-то готовится - бойцы ООС показали настораживающие кадры позиций оккупанта

02.06.2019 12:53

Боевики "ДНР" в последнее время начали укрепляться на Авдеевской промке, где оборону держит легендарная 93-я ОМСБр Холодный яр ВСУ из Днепропетровщины. Кадры вражеских позиций обнародовала пресс-служба украинской бригады, передает "Диалог.UA".

Авдеевская промзона, что под оккупированным Донецком, остается одним из самых "горячих" участков фронта на Донбассе. Обстрелы и провокации врага там не утихают. Эту часть передовой удерживают военные Днепропетровщины - бойцы 93-й ОМСБр. Позиции врага там находятся совсем близко. Военные показали фото. "Вот так выглядят позиции оккупантов. И если для наблюдения за первой, с шиной, необходимо использовать оптику, то вторую, укрепленную белыми мешками, видно невооруженным взглядом", - сообщили в 93-й ОМСБр.

Они обратили внимание на то, что вражеские позиции выглядят сильно потрепанными. Это результат работы бойцов ООС. "Парни говорят, что с зимы, когда огонь велся оттуда беспрерывно, российских наемников пришлось утихомирить", - объяснили в бригаде. Они уточнили, что в последнее время враг что-то затеял. Он начал активно укреплять свои позиции, явно готовясь к эскалации. "Задание наших бойцов - этого не допустить", - подчеркнули военные Днепропетровщины.