«Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе

03.06.2019 16:38

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы планируется озвучить определенные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта», – сообщил глава государства. Он подчеркнул, что следующее заседание ТКГ состоится уже послезавтра, 5 июня.



Нужно отметить, что во время брифинга Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма опять будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.



Более того, глава государства пояснил, что провел встречу с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. «Мы говорили о возможности прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса», – отметил Зеленский.



