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«Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе

03.06.2019 16:38
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«Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы планируется озвучить определенные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения… Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта», – сообщил глава государства. Он подчеркнул, что следующее заседание ТКГ состоится уже послезавтра, 5 июня.

Нужно отметить, что во время брифинга Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма опять будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Более того, глава государства пояснил, что провел встречу с партнерами из США, Франции, Германии, с другими партнерами по ЕС. «Мы говорили о возможности прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса», – отметил Зеленский.




Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
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