«Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский якобы, «должен отдать приказ о прекращении обстрелов на Донбассе».

Об этом заявил так называемый «председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса ДНР» Павел Миронов.

Представитель ОРДО отметил:

«Мы требуем мира на нашей земле. Чтобы новые украинские власти не пренебрегали международными нормами права. Геноцид против своего же народа необходимо прекратить. Люди хотят жить и работать на своей родной земле в мире и согласии. С правом выбора родного языка и уверенности в завтрашнем дне».