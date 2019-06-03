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«Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому
03.06.2019 16:25
Президент Украины Владимир Зеленский якобы, «должен отдать приказ о прекращении обстрелов на Донбассе».
Об этом заявил так называемый «председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса ДНР» Павел Миронов.
Представитель ОРДО отметил:
«Мы требуем мира на нашей земле. Чтобы новые украинские власти не пренебрегали международными нормами права. Геноцид против своего же народа необходимо прекратить. Люди хотят жить и работать на своей родной земле в мире и согласии. С правом выбора родного языка и уверенности в завтрашнем дне».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ОРДО, Зеленский
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