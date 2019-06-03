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Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами
Члены группировки «ДНР» предупреждают жителей ОРДО, что скоро прекратят пропуск через линию разграничения несовершеннолетних с украинскими документами. Об этом пишет издание «Факты».
Так, собеседники издания, проживающие в Донецке, рассказали, что получили такую информацию от члена НВФ на одном из блокпостов при выезде на подконтрольную территорию Украины. Они требуют, чтобы у ребенка были «документы», выданные местной «властью», или украинские, но переведенные на русский язык и заверенные у нотариуса.
«Сказали, что у детей должны быть „документы“, выданные так называемой властью „ДНР“ — свидетельства о рождении либо паспорта. Или же нужно, чтобы документы, выданные детям украинскими властями, сопровождались нотариально заверенным переводом на русский язык», — рассказали очевидцы.
Однако попасть к нотариусу очень сложно. В связи с массовой паспортизацией, начавшейся в ОРДЛО после соответствующего указа Путина, очередь расписана на недели вперед. Кроме того, нотариусы воспользовались ситуацией и подняли расценки на свои услуги.
«…если ранее перевести и заверить один документ, например свидетельство о рождении, стоило примерно 150−200 рублей, то теперь это может стоить от 400 до 900 рублей. Никаких „официальных“ распоряжений на эту тему мы нигде не нашли», — говорят дончане.
Местные жители возмущены этим новшеством, ибо даже в так называемой «конституции ДНР» украинский язык указан как второй «государственный» и его по-прежнему изучают в школах. «Власти» же на возмущения людей никак не реагируют.
Теги: Донбасс, дети, документы, ДНР, ЛНР
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