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«Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов
Жители неподконтрольных Украине Донецка, Макеевки в социальной сети сообщают о том, что с 05:00 местных жителей разбудили тяжелые залпы в стороне неподконтрольной Ясиноватой.
В соцсети пользователи отмечают, что интенсивные залпы тяжелого орудия слышны в районе Смолянке, Калининского рынка:
«Макеевка 05.02 Разбудило сотрясание земли от тяжелых залпов с севера. Далеко, сторона Ясиноватой».
«Донецк 5.06 Смолянка слышит дальние, интенсивные хлопки и бахи Сити — тяжеленькое вдали, глухо так и мощно. Развоевались -и бахи, и стрелковое»
«С 5 утра до 5−30 б/д в стороне промзоны-ЯБП»
«Донецк 06.50 Сити опять понеслась звезда по кочкам Ябп заговорил? Калининский рынок слушает»
«Ну и куда и откуда они отэто в 5 утра хрендячили??? Северная сторона, 80-ки, методически, 10 минут, с периодом 2−3 сек., куда летело хз, взрывов не слышно»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, обстрел
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