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Архив - Донецкая область

Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы

03.06.2019 17:48
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Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы

Украинская сторона во время встречи в минском формате будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время жатвы. Об этом заявил руководитель трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонид Кучма, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров в Минске, должен стать вопрос безопасности в целом.

Руководитель украинской делегации Трехсторонней контактной группы также отметил, что есть вопросы, которые требуют законодательного урегулирования со стороны Украины.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма возглавит переговорную группу на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, перемирие, ДНР, ЛНР
 
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