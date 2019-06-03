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В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света
Более тысячи абонентов в неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области остались без электроснабжения в результате аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«Третьего июня в Ясиноватой произошло аварийное отключение электроснабжения ВЛЭП 6кВ, без электроснабжения осталось 1039 абонентов частного сектора».
На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. По состоянию на 08:00 энергетикам удалось подключить около 400 домов.
Также, на выходе из строя насоса на водонасосной станции под неподконтрольным Украине Шахтерском, в связи с чем без водоснабжения остались 639 дворов. Восстановительные работы запланированы на сегодня, 3 июня.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, вода, свет, ДНР, ЛНР
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