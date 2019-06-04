Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток

04.06.2019 11:02

Согласно утренней сводке пресс-центра ООС, гибридная армия Российской Федерации не прекращает огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки, 3 июня, бандформирования "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, передает "Диалог.UA".

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксировано, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Также на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один террорист был ранен. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - резюмировали в штабе ООС.