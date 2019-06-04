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Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле
Увольнение помощника президента России по "непризнанным республикам" Владислава Суркова может быть связано с общим провалом политики Кремля на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом в материале для издания "Собеседник" пишет российский политолог Станислав Белковский, передает apostrophe.ua.
"Политическая Россия объята нехилыми слухами: вот-вот могут уволить помощника президента страны, легендарного Владислава Суркова. А почему/зачем? А якобы потому и затем, что сурковская концепция управления проектом ОРДЛО (Отдельные Районы Донецкой и Луганской Областей), оно же самопровозглашенные ДНР/ЛНР, не соответствует своеобразию текущего момента в понимании президента Владимира Путина", – отмечает Белковский.
По его словам, Сурков по отношению к Донбассу придерживался доктрины долгосрочного замороженного конфликта приднестровского образца.
"Де-юре ДНР/ЛНР есть территория Украины, Москва никогда не утверждала и не утверждает обратного. Де-факто — ОРДЛО подконтрольны, в основном, России, но частично — местным силовым группировкам, действующим в серо-чёрной зоне. Но здесь все получилось не так гладко. Сразу возникли трения с силовиками (ФСБ РФ, Г (Р) У Генштаба ВС РФ), у которых есть на ОРДЛО, как на Каннском кинофестивале, особый взгляд. Сюда же — и большой тёмный бизнес, ассоциируемый с экс-кассиром семьи Виктора Ф. Януковича Сергеем Курченко и тоже на силовиков премного завязанный. Этим-то г-н Сурков тоже не очень зачем", – пишет политолог.
Победа на выборах Владимира Зеленского, считает Белковский, также повлияла на изменение политики Кремля. В России пришли к пониманию, что долгосрочный конфликт на Донбассе им не нужен.
"И высокий Кремль вдруг осознал: нет, бесконечный замороженный Донбасс не нужен. Вся эта матовая дыра смертельно надоела. Правда, пока нет концепции, и при любом раскладе Кремлю необходимо сохранить лицо. Может, без Владислава это выйдет проще?", – резюмирует эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, боевики, Сурков, куратор
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