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Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу
Российский политолог Станислав Белковский считает, что увольнение помощника президента России по "непризнанным республикам" Владислава Суркова может быть связано с общим провалом политики Кремля на оккупированных территориях Донбасса.
Политическая Россия объята нехилыми слухами: вот-вот могут уволить помощника президента страны легендарного Владислава Суркова (официального подтверждения Кремля не было - ред.).
А почему / зачем, пишет "Собеседник", передает dialog.ua.
А якобы потому и затем, что сурковская концепция управления проектом ОРДЛО, оно же "ДНР/ЛНР," не соответствует своеобразию текущего момента в понимании президента Владимира Путина. Как известно, формально г-н Сурков — помощник главы государства именно по непризнанным — точнее, признанным почти только Россией — государствам. Абхазии и Южной Осетии. Но не секрет, что «в реале» максимум времени он уделял и уделяет именно ОРДЛО. Доктрина Суркова в отношении этих территорий — замороженный конфликт приднестровского образца. Долгосрочный или вовсе бессрочный. Де-юре "ДНР/ЛНР есть территория Украины, Москва никогда не утверждала и не утверждает обратного. Де-факто — ОРДЛО подконтрольны, в основном, России, но частично — местным силовым группировкам, действующим в серо-чёрной зоне. Владислав Сурков — бюрократ архиопытный. 11 лет (2000–2011) он заведовал кремлёвской внутренней политикой. В конце концов, ошибочно сделав ставку на второй президентский срок Дмитрия Медведева, уступил вальяжный кремлевский пост Вячеславу Володину, а сам сначала погрузился в синекуру «вице-премьера по модернизации», а затем — в омут «руководителя аппарата медведевского кабинета». Но и оттуда вылетел летом 2013-го из-за конфликта с тогдашним шефом кремлёвской администрации, любителем Швеции, баскетбола и дикой природы Сергеем Ивановым. Впрочем, жить без власти Владислав не может — имя говорит само за себя. И, как гласит антинародное предание, при поддержке великих Рамзана Кадырова (глава Чечни) и Игоря Сечина (РФ-нефтяник №1) вернулся на позицию высочайшего помощника. По довольно деликатным вопросам, что и говорить. Но здесь все получилось не так гладко. Сразу возникли трения с силовиками (ФСБ РФ, Г (Р) У Генштаба ВС РФ), у которых есть на ОРДЛО, как на Каннском кинофестивале, особый взгляд. Сюда же — и большой тёмный бизнес, ассоциируемый с экс-кассиром семьи Виктора Федоровича Януковича Сергеем Курченко и тоже на силовиков премного завязанный. Этим-то господин Сурков тоже не очень зачем. Победа на выборах Владимира Зеленского, считает Белковский, также повлияла на изменение политики Кремля. В России пришли к пониманию, что долгосрочный конфликт на Донбассе им не нужен. И высокий Кремль вдруг осознал: нет, бесконечный замороженный Донбасс не нужен. Вся эта матовая дыра смертельно надоела. Правда, пока нет концепции, и при любом раскладе Кремлю необходимо сохранить лицо. Может, без Владислава это выйдет проще? А г-ну Суркову знатное поприще всегда найдется. Вот, говорят, в Крыму и Севастополе наблюдается управленческий кризис. Почему бы Владиславу не проявить себя там — премьер-министром Крыма или губернатором Севастополя? Окончательно закроет себе въезд на Запад, зато публично войдет в историю. Таков путь "славы".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, конфликт, увольнение, ДНР, ЛНР, Сурков, куратор
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