- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ
За минувшие сутки, 3 июня, пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"3 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Новоселовки Второй, в районе Верхнеторецкого боевики ударили из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Вблизи Авдеевки российские наемники стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов, в районе Каменки – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Песков велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного велся огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Попасной боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новозвановки были применены минометы калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометы различных систем.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен", - рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Боевики из "Градов" обстреляли ВСУ на Светлодарской дуге и горько об этом пожалели
- ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
- Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе
- На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены
- На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
- Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши20:15
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина