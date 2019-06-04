Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ

04.06.2019 17:24

В МВД РФ утверждают, что несколько тысяч людей из неподконтрольных украинским властям частей Донетчины и Луганщины подали документы на получение российских паспортов. Об этом сообщает пресс-центр МВД России, пишут Донецкие новости.

«В Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства Российской Федерации жителями Донецкой и Луганской областей Украины и центр обработки материалов. Они расположены в п. Матвеев-Курган, с. Покровское, г. Донецке (Ростовская область) и г. Новошахтинске», – заявили в МВД.

Там добавили, что сотрудники отделений по вопросам миграции, открытых в городе Новошахтинске и Неклиновском районе Ростовской области РФ, принимают документы от представителей «министерств внутренних дел ДНР и ЛНР», при этом подчеркнув, что «личного обращения определяемой президентом РФ категории иностранных граждан в пункты оформления не происходит».

«На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до трех месяцев», – утверждают в России, но точного количества не называют.

Там обещают принимать решения о выдаче российских паспортов после проведения «всех проверочных мероприятий».

«Пункты, осуществляющие выдачу паспортов гражданина РФ, начнут свою работу после принятия решений о приобретении российского гражданства», – сообщают в РФ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.